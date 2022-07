Luka Romero ora scalpita: l’argentino avrà la sua chance?

Luka Romero è stata una delle piacevoli sorprese in quel di Auronzo di Cadore. E ora il giovane argentino vorrebbe spazio

Come sottolineato da La Repubblica, il sudamericano ha scalzato Raul Moro nelle gerarchie e nella prossima stagione potrebbe davvero giocare di più. I segnali di crescita sono evidenti e il classe 2004 potrebbe avere la chance per mettere in mostra le sue qualità già evidenziate sotto le Tre Cime di Lavaredo.