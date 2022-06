Luka Romero in vacanza a Palma di Maiorca si dà al... tennis - FOTO

L’esterno della Lazio Luka Romero si trova in vacanza a Palma di Maiorca. Tra le attività, anche un torneo di tennis da spettatore

I calciatori della Lazio sono in giro per il mondo in vacanza per ricaricare le pile in vista della prossima stagione. La meta più ambita è Ibiza, ma un altro biancoceleste si trova sempre nella Baleari ma a Palma di Maiorca.

Si tratta di Luka Romero che è scelto un’altra destinazione per trascorrere le sue vacanze. E come mostrato tramite le sue storie Instagram, il giovane esterno della Lazio ha trascorso il pomeriggio sulle tribune del campo del tennis per assistere al torneo ATP Mallorca.