Luka Romero: «Giocare una Coppa del Mondo è il sogno di ogni giovane». Le parole del giocatore della Lazio

Ina una lunga intervista ai microfoni di Olè l’attaccante della Lazio, Luka Romero, ha parlato del Mondiale U-20 alla vigilia della partita contro l’Uzbekistan. Le sue parole:

PAROLE– «Giocare una Coppa del Mondo è il sogno di ogni giovane. E per di più è qui. Cercheremo di arrivare il più lontano possibile. Ma non immaginavo tutto questo. Ogni ragazzo sogna di arrivare in prima squadra, sì, ma giocare in nazionale con il proprio Paese e nel proprio Paese è la cosa più bella che si possa ottenere »

CRESCITA COME GIOCATORE– «Ogni volta che scendo in campo cerco sempre di essere me stesso. Cerco di giocare la palla e di divertirmi, che è la cosa più importante. Sono cresciuto molto. Giocare con giocatori di alto livello come i compagni che ho avuto alla Lazio o quelli che ho avuto al Maiorca, ti fa imparare qualcosa ogni giorno »

SULLA CARRIERA– «Cerco di affrontare tutto quello che mi succede nel modo migliore. Ho una famiglia che è anche appassionata di calcio, sanno com’è stato e mi danno sempre consigli. Quando prendo una strada che forse non è quella giusta, mi sfidano e mi guidano. Anche i club in cui mi trovo hanno persone con cui incontrarsi e che mi danno consigli. Ma la cosa più importante è la famiglia»