Luka Romero, l'età e la rivelazione di Sarri: «Non ho mai visto...»

Nel corso della conferenza stampa pre Empoli, Maurizio Sarri si è soffermato anche su Luka Romero, sedicenne biancoceleste

Luka Romero è uno dei volti nuovi e più interessanti della Lazio targata Maurizio Sarri. Il giovanissimo argentino, passato dal Maiorca ai biancocelesti in estate, ha stregato tifosi e tecnico, che l’ha aggregato alla prima squadra.

Nel corso della conferenza stampa pre Empoli, il Comandante ha avuto parole al miele per l’attaccante: «Non ho mai visto un sedicenne così. Oltre alle qualità si allena in maniera feroce, ovvio che dal punto di vista fisico non è ancora prontissimo». Nel corso di una stagione lunga e ricca di impegni, il suo contributo sarà fondamentale.