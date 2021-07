Luka Romero, un colpo di fulmine per la Lazio: in campo con la Triestina

Luka Romero ha già affascinato tutti dopo un solo giorno di allenamento: ora è pronto a scendere in campo contro la Triestina

E’ arrivato prima a Roma per le visite mediche e poi ad Auronzo per il ritiro in punta di piedi, sconosciuto dalla stragrande maggioranza dell’ambiente. Tuttavia, al giovane Luka Romero è bastato un solo allenamento agli ordini di Maurizio Sarri per suscitare un vero e proprio colpo di fulmine in tutto l’ambiente Lazio.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, infatti, ha mostrato grande voglia di mettersi in gioco e di farsi vedere, ricevendo anche applausi ed ovazioni da parte dei tifosi lì presenti. Per questo, oggi potrebbe già scendere in campo nell’amichevole contro la Triestina, in programma per le 18.30. La Prima Squadra della Capitale si coccola la sua giovane promessa.