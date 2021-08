Luiz Felipe, la carica dopo la vittoria sul Twente – FOTO

Dopo la vittoria sul Twente, Luiz Felipe ha mostrato tutta la sua determinazione sui social network: ecco il suo post

Per quanto si sia trattato solo e soltanto di una vittoria un’amichevole, il successo della Lazio sul Twente non è comunque passato inosservato in casa biancoceleste. Tra i protagonisti, oltre all’autore del gol Immobile, c’è stato anche Luiz Felipe.

Il brasiliano è rimasto in campo per più di un’ora, mettendo in mostra una buona condizione e anche una discreta capacità di guidare il reparto. Ed ecco che sui social non è mancato il suo post carico di determinazione.