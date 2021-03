Luiz Felipe atteso a Formello. Ultima fase, poi il rientro in campo

Luiz Felipe corre verso il rientro in campo. Il difensore è atteso a Formello, dove comincerà la seconda fase di riabilitazione

Impegnato a Monaco con la riabilitazione a quasi tre mesi dall’intervento, Luiz Felipe scalpita per il rientro in campo. Come spiega il Corriere dello Sport, il difensore è atteso a breve al centro sportivo di Formello per cominciare l’ultima fase prima di rientrare in campo.

Il rientro in campo potrebbe esserci per i primi di aprile: possibile avvenga l’11 aprile contro il Verona o in quello successivo contro il Benevento.