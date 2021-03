Luiz Felipe scalda i motori e si allena al mare per il rientro FOTO

Luiz Felipe si sta preparando a tornare in campo dopo l’intervento alla caviglia: allenamento al mare per rientrare al meglio

Ormai è più di un mese che è lontano dal campo, a causa dell’operazione alla caviglia a cui si è dovuto sottoporre. L’assenza di Luiz Felipe si è fatta sentire molto per la Lazio, che nelle ultime partite ha sofferto specialmente in difesa.

Il difensore brasiliano, però, sta scaldando i motori per rientrare in campo, come testimoniato sui social. «Allenamento sulla sabbia» ha scritto il giocatore su una storia di Instagram, dove ha mostrato una foto in cui si prepara al mare per il rientro in campo. Chissà che Inzaghi non possa contare su di lui molto presto.