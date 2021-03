Luiz Felipe criptico: «-1». Il rientro in campo si avvicina? FOTO

Luiz Felipe verso il rientro in campo: il difensore biancoceleste criptico fa pensare ad un immediato recupero

Dopo essere tornato in campo a Formello per un allenamento differenziato, Luiz Felipe sembra pronto ad effettuare anche lo step successivo: il rientro in gruppo. Il difensore, sui social, ha postato un messaggio criptico.

«-1» ha scritto il brasiliano, postando le emoticon di un pallone e di un’aquila. Il rientro in gruppo a Formello, dunque, dovrebbe essere più vicino del previsto.