Luiz Felipe: «Testa al derby per sognare ancora la Champions»

Luiz Felipe al termine della gara contro il Parma è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, ecco le sue parole:

FORMA – «A Firenze avevo tanta voglia di giocare, ma oggi mi sono sentito meglio. Mi sento bene, deve riprendere un po’ la forma fisica, ma sto bene».

GARA – «Sapevamo che non sarebbe stato facile perchè il Parma arrivava senza pensieri. Loro sono stati tutti dietro alla palla, anche se nel primo tempo abbiamo creato. Va benecosì, erano importanti i tre punti. Ora testa al derby».

DERBY – «Sappiamo che è una partita diversa dalle altre, non servono stimoli, devi solo dare il massimo per l amaglia ed essere pronto. Dobbiamo arrivarci bene di testa per sognare anche la Champions. Sono pronto per giocare».

UNIONE – «Abbiamo un bel gruppo. Chi sta in panchina aiuta chi sta in campo, è il nostro forte. Ci vogliamo bene e ci aiutiamo».