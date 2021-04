Luiz Felipe, è ancora attesa: ecco quando potrebbe tornare

In casa Lazio è ancora attesa per il rientro di Luix Felipe. Ecco quando potrebbe tornare il difensore brasiliano

La squalifica di Francesco Acerbi pone un problema non da poco in casa Lazio in vista della sfida contro il Genoa. E mentre prende quota l’ipotesi Hoedt, le attenzioni non possono non spostarsi sulle condizioni di Luiz Felipe.

CAUTELA – Come sottolineato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il brasiliano non è ancora al 100%. Inizialmente la speranza pareva essere quella di un rientro in tempo proprio per il Genoa. La parola d’ordine ora però sembrerebbe essere cautela. Il centrale verdeoro si sta ancora allenando a parte e, prima di tornare in campo, servono ancora alcuni step: ritorno in gruppo e partitelle con i compagni, con tanto di test dei contrasti da superare.

RIENTRO – Insomma, azzardando qualche previsione, Luiz Felipe potrebbe tornare con la Fiorentina o con il Parma. Inzaghi infatti lo considera fondamentale per il derby, che potrebbe davvero risultare decisivo nella corsa Champions. Non resta dunque che attendere quello che accadrà in quel di Formello.