Luiz Felipe esulta per la vittoria contro la Roma: la reazione di Milinkovic – FOTO

Luiz Felipe ha esultato per la vittoria contro la Roma in Europa League: arriva la reazione di Milinkovic-Savic

Ieri il Betis Siviglia si è imposto per 1-2 all’Olimpico contro la Roma in un match cruciale per il proseguo in Europa League degli spagnoli. Protagonista del match Luiz Felipe, che da ex laziale ha sentito particolarmente della sfida.

Il difensore ha manifestato sui social tutta la sua gioia, incassando tanti complimenti tra cui Milinkovic-Savic che ha commentato: «Bravo Papi». Anche un altro ex biancoceleste ha voluto esaltare la prestazione dell’italo-brasiliano: Jovane Cabral, scrivendo: «Non passa niente!».