Luiz Felipe è carico: «Sempre con il sorriso» – FOTO

Luiz Felipe oggi è stato protagonista in conferenza stampa. Ma non solo: lo scatto social del difensore brasiliano

La conferenza stampa di Luiz Felipe è stata senza alcun dubbio l’attrazione principale della giornata sotto le Tre Cime di Lavaredo. E il difensore ha voluto ricordare il tutto con una foto sui suoi canali social.

«Sorridi sempre», questa la didascalia che accompagna uno scatto della conferenza. Puntuali anche alcuni commenti di suoi compagni di squadra, come Correa.Insomma, il brasiliano in quest’avvio di ritiro appare davvero molto carico e pronto per vivere una stagione da assoluto protagonista.