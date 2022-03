Luiz Felipe, a Cagliari per tagliare il traguardo delle 100 presenze in Serie A con la maglia della Lazio

Luiz Felipe verso il traguardo delle 100 presenze in Serie A. Il giovane difensore – tra le fila della Lazio dal 2017 – è pronto per scendere in campo con la maglia da titolare anche nella gara contro il Cagliari.

Il suo futuro è piuttosto incerto, ma intanto può togliersi questa piccola soddisfazione personale.