Luiz Felipe, allenamento in palestra: «Andiamo avanti!» FOTO

Con un post sui social, Luiz Felipe ha mostrato le immagini del suo allenamento in palestra in vista del recupero

La Lazio sta già preparando la prossima sfida al Centro Sportivo di Formello: domenica all’Olimpico i biancocelesti sfideranno il Benevento e oggi hanno lavorato per affrontare questa gara. Si è rivisto anche Luiz Felipe, che ha svolto una seduta differenziata per ultimare il recupero dopo l’operazione alla caviglia, come ha testimoniato oggi sui social.

«Andiamo avanti!» ha scritto il difensore brasiliano su una storia di Instagram, dove ha mostrato la foto di un allenamento in palestra. I tempi per il rientro in campo si fanno sempre più brevi per il giocatore.