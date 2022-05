Luiz Felipe saluta la Lazio: «Cinque anni splendidi, sarete sempre con me»

Luiz Felipe ha voluto salutare la Lazio tramite i propri profili social: orgoglio per i cinque anni trascorsi in biancoceleste

Quella di ieri sera è stata l’ultima gara di Luiz Felipe con la maglia della Lazio. Il difensore si è così espresso sul proprio profilo Instagram:

«Ieri è stata la mia ultima partita all’Olimpico con la maglia della Lazio. Ci sono tante cose da dire, ma ci sarà tempo. Oggi voglio solo ringraziare tutti i miei compagni, tutti i tifosi e tutte le persone che lavorano in questo club che per me significa CASA. Cinque anni sono tanti, qui sono cresciuto, sono diventato uomo, padre e calciatore di Serie A. Qui ho vinto tanti titoli ed ho vestito la maglia della nazionale. Sono grato e sarò sempre legato ai colori biancocelesti. Forza Lazio!».