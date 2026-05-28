Hanno Detto
Luiso: «Sarri è la scelta giusta per la Dea! Tra lui e Giuntoli c’è un’ottima intesa»
Pasquale Luiso, ex giocatore e tecnico, ci ha tenuto a dire la sua in relazione al destino di Maurizio Sarri. Le parole
In un’intervista a news.superscommesse.it, l’ex attaccante e allenatore Pasquale Luiso ha commentato il futuro di Maurizio Sarri, recentemente uscito dalla Lazio e pronto a firmare con l’Atalanta. Secondo Luiso, l’addio del tecnico rappresenta una svolta per i biancocelesti, che dovranno riorganizzare la rosa e il progetto tecnico.
L’ex giocatore ha sottolineato come la scelta di Sarri sia comprensibile, considerando le tensioni con la società e il desiderio di affrontare una nuova sfida. Il passaggio all’Atalanta offrirà al tecnico nuove opportunità e stimoli per il futuro.
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«Maurizio Sarri è la scelta giusta per l’Atalanta. Giuntoli ha già lavorato con lui a Napoli, tra i due c’è un’ottima intesa e a Bergamo possono fare grandi cose. Vista la mentalità e il calcio proposto, penso sia l’allenatore giusto per riportare l’Atalanta nell’Europa che conta. Dispiace per Palladino, ma ad un certo punto la Dea si è adagiata troppo. La scalata è stata importante, ma è mancata costanza nel momento decisivo».
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