Italia, Luis Enrique: «Un peccato non sia al Mondiale, io l’avrei voluta»

Luis Enrique, CT della Spagna, ha parlato della mancata partecipazione dell’Italia al Mondiale in Qatar: le sue parole

Intervenuto nel post-partita della gara vinta dalla Spagna contro l’Islanda, Luis Enrique ha parlato della mancata partecipazione dell’Italia al Mondiale in Qatar:

«Affronteremo con grande fiducia il Mondiale, è un torneo unico, una manifestazione che è un punto di riferimento per tutto il mondo del calcio. Mi sarebbe piaciuto, a titolo personale, vedere anche l’Italia in Qatar e che non si perdesse il secondo Mondiale di seguito, soprattutto per quello che rappresenta un paese come l’Italia con quattro titoli mondiali vinti. Il calcio però è così, è sempre pronto a regalare sorprese ma ci godremo il confronto con tutte le altre».