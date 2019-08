Luis Enrique, il cordoglio della Lazio per la scomparsa della figlia Xana

Il messaggio di vicinanza dei biancocelesti a Luis Enrique

La notizia è arrivata nella tarda serata di ieri, una di quelle notizie che lasciano basiti di fronte a quanto può essere crudele la vita a volta. L’ex allenatore di Roma e Barcellona Luis Enrique ha perso sua figlia Xana a causa di un brutto male che l’ha portata via a soli 9 anni.

Tutto il mondo del calcio è in lutto e tantissimi sono stati i messaggi di cordoglio verso lo spagnolo e la sua famiglia. Ai tanti si è aggiunta anche la Lazio: «La S.S. Lazio è vicina a Luis Enrique ed alla sua famiglia in questo momento di dolore per la scomparsa della piccola Xana».