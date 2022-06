Luis Alberto, vacanze ma non solo: si allena anche i Ibiza – FOTO

Luis Alberto è a Ibiza per le vacanze ma non pensa solo al relax. Il Mago si allena anche in vista della nuova stagione

Le voci di calciomercato non preoccupano più di tanto Luis Alberto. Il 10 della Lazio si trova a Ibiza per le vacanze estive, in attesa del ritiro biancoceleste che prenderà il via il 5 luglio.

Il Mago, però, non pensa solamente al relax ma anche a farsi trovare pronto per la nuova stagione alle porte allenandosi, come mostrato sui social, con il suo personal trainer Ruben Pons.