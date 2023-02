Luis Alberto ospite in diretta Twitch: le sue dichiarazioni. Il giocatore capitolino ospite del giornalista spagnolo Benni Arroyo ha raccontato la sua carriera e alcuni aneddoti particolari

Ecco cosa l’intervista fatta su Twitch a Luis Alberto. Di seguito le parole del giocatore biancoceleste:

Possibilità di firmare con il Cadiz a gennaio? «Non stavo passando un buon momento. Quando mi e arrivato la notizia che mi volevano. Ho apprezzato molto l’interesse del Cadiz ha era un momento difficile. A gennaio non è semplice. Non voglio chiudere male con la Lazio. Quando andrò via parlerò con il presidente, con il direttore e con il mister con i quali ho un gran rapporto. Devo quasi tutto alla Lazio. Il club e i tifosi mi vogliono bene. Sarebbe stupido rompere male con loro. Fino all’ultimo giorno dato tutto per la Lazio cercando di portare la squadra in Champions»

Livello di italiano? «È un po’ migliorato»

Di nuovo sull’occasione di gennaio… «Il Cadiz non è il Manchester City. Si sapeva che sarebbe stato difficile. Sarebbe stato uno sforzo economico molto grande e complicato»

Cadiz?«La conosco bene. Mi piace tornarci. A Cadiz adesso c’è anche il mio amico Gonzalo Escalante… »

Allenamenti con Sarri? « Abbiamo la sala video. Vediamo video quasi tutti i giorni e sono tutti video lunghi e ogni tanto ti cala l’occhio. Sono cambiate le abitudini rispetto a Simone Inzaghi»

Ritorno? «Fa lo stesso se giocherà in prima o in seconda divisione. Ma io quando tornerò voglio farlo da calciatore in forma»

La considerazione del calcio in Italia? «Il giovedì sei un fenomeno e domenica pomeriggio sei un pacco»

L’intervista?« Ho parlato con il mio agente e gli ho detto di avrei fatto un’intervista. Gli ho detto che preferivo qualcuno che sia di Cadiz e un giornalista che si occupi del Cadiz. Domani voleranno i titoloni sicuramente su ciò che abbiamo detto. Conosco giornalisti bravissimi, ma ad altri piace fare polemica»