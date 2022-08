Luis Alberto, torna il mal di pancia: il retroscena sul mancato allenamento

Il numero 10 della Lazio Luis Alberto non si è presentato all’allenamento di ieri. Torna il mal di pancia per lo spagnolo

Nella giornata di ieri, Luis Alberto non si è presentato all’allenamento programmato da Sarri per il pomeriggio. Un’assenza a sorpresa che, come riportato da Il Messaggero, sarebbe stata giustificata dallo spagnolo con un certificato medico. Che sia tornato nuovamente il “mal di pancia” al Mago?

Non è la prima volta che Luis Alberto si rende protagonista di situazioni del genere. Già lo scorso anno si presentò in ritardo al primo ritiro di Sarri e nella sua testa c’era sempre la stessa idea: andare via dalla Lazio e tornare in Spagna. Nel corso della passata stagione, il rapporto tra lo spagnolo e l’allenatore sembrava essersi risanato ma ora l’ennesimo colpo di scena del 10 biancoceleste potrebbe rimettere tutto in discussione. La voglia di tornare in patria non è mai passata al calciatore e ora potrebbe essere davvero la volta giusta, con il Siviglia che ha incassato i 50 milioni dalla cessione di Koundé al Barcellona.