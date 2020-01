Luis Alberto, lo spagnolo nella TOP 10 dei migliori centrocampisti nel girone d’andata FOTO

Lo spagnolo è uno dei migliori centrocampisti del girone d’andata: presente in 3 delle 4 Top 10

Bella e interessante statistica quella di Calcio Datato che ha tirato le somme di questo girone di andata. Lo studio si basa sui 10 migliori centrocampisti (almeno 855′ in campo) del girone di andata della Serie A per rating offensivo, difensivo, in regia ed in rifinitura.

Non poteva non esserci in questa classifica Luis Alberto che è presente in ben 3 delle 4 Top 10. Ennesimo riconoscimento per lo spagnolo a dimostrazione dell’ottima stagione che sta disputando.