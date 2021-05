Luis Alberto fa emozionare una tifosa: «Un mix di emozioni» – VIDEO

Luis Alberto ha fatto emozionare una tifosa della Lazio. L’incontro tra i due è apparso sui social network

Il tutto è avvenuto al di fuori del Centro Sportivo di Formello. Luis Alberto ha fatto commuovere ed emozionare Federica, una sua giovane fan e tifosa della Lazio. Il video è stato condiviso dalla stessa ragazza sul suo profilo Twitter, ma è poi stato postato dalla pagina Facebook di Rompipallone.it. Queste le sue parole:

«Per farvi capire chi è realmente. Gli stavo leggendo una cosina che ho deciso di scrivere per lui, ma sono scoppiata in lacrime. Avevo un mix di emozioni pazzesco dentro me. Lui, di sua sponte, è sceso e mi ha rassicurata. Quanto bene che ti voglio, quanto».