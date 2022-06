Luis Alberto sui social: «Estate, sole, vacanze e...» - VIDEO

Luis Alberto ha pubblicato sui social un video d’allenamento con lo specialista Rubén Pons: il filmato

Luis Alberto si allena e fatica anche in vacanza come testimoniano le tante storie e post social pubblicati in questi ultimi giorni.

L’ultimo in ordine cronologico vede il fantasista spagnolo svolgere una seduta di esercizi in palestra seguito dal suo amico Rubén Pons, preparatore atletico che ha lavorato anche con Liverpool, Villarreal e tanti campioni del mondo del calcio come Salah, Coutinho, Lucas Leiva e Fabian Ruiz. Questa la didascalia che accompagna il post: «Estate, sole, vacanze e allenamento con Rubén Pons».