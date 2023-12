Luis Alberto sotto accusa anche per gli allenamenti: il retroscena sulla situazione legata al centrocampista spagnolo

Dopo la recente esclusione iniziale nella sfida contro l’Inter, arrivano altri retroscena riguardanti la situazione tra Luis Alberto e la Lazio, protagonisti di un rapporto non troppo idilliaco.

Come riportato dal Corriere dello Sport, al centro dei nervosismi, oltre ad alcuni atteggiamenti dello spagnolo in campo, si parlerebbe di allenamenti non all’altezza, da cui deriva la sua flessione atletica.