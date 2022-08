Luis Alberto spera ancora di poter approdare al Siviglia nonostante il club andaluso abbia appena chiuso per Isco

L’acquisto di Isco da parte del Siviglia non sarà piaciuto a Luis Alberto che si sarà sedotto e abbandonato dal club andaluso. Ma il numero 10 della Lazio non molla. Spera ancora di tornare a casa, nel club d’origine, e di ritrovare Lopetegui, suo antico estimatore. Il Siviglia sta allestendo una squadra in grado di approdare in Champions ma a bloccare alcune trattative ci sta pensando Oliver Torres, il quale era stato proposto in cambio alla Lazio, di solito interessata solo a monetizzare le cessioni, senza contro- partite.

E’ chiaro che uno scambio favorirebbe l’operazione, 14-15 milioni più Oliver Torres. Se n’era parlato un paio di settimane fa. Luis Alberto intanto attende sviluppi e domani dovrebbe tornare ad allenarsi con i compagni. Un’operazione in stile Correa-Inter sembra fattibile. Prestito oneroso e riscatto obbligatorio a una cifra da concordare. Lotito non voleva scendere sotto ai 25 milioni. E’ possibile che intorno ai 22-23 complessivi possa accontentarsi. Lo riporta Il Corriere dello Sport.