Luis Alberto Siviglia, pista ancora non tramontata? Le ultime

Potrebbe non essere del tutto tramontata la pista che porterebbe Luis Alberto al Siviglia: le ultime sulla trattativa

Potrebbe non essere del tutto tramontata la pista che porterebbe Luis Alberto al Siviglia. Infatti, come sottolineato da Tuttomercatoweb, lo spagnolo potrebbe essere la ciliegina sulla torta di Monchi in questo calciomercato.

Le condizioni affinché questo avvenga sarebbero due: un addio in mediana, con Oliver Torres in pole, e un ammorbidimento della Lazio, che al momento non sembra esser disposta a scendere sotto i 25 milioni di euro. Ma negli ultimi giorni di mercato qualcosa potrebbe cambiare.