Luis Alberto non ci sta, cosa c’è dietro lo sfogo del Mago: «Non è un caso che… ». Perché lo spagnolo è esploso sui social

Il Corriere dello Sport prova a far chiarezza sul nuovo caso Luis Alberto, ieri esploso sui social per il ritardo del rinnovo con la Lazio.

Lo spagnolo aspetta di firmare il rinnovo da un mese, che fine ha fatto Lotito? Non s’è pre- sentato in ritiro con il contratto, quando ha intenzione di metterlo sul tavolo? È da fine apri- le che è a conoscenza dell’offerta araba recapitata allo spagnolo dall’Al-Duhail. Luis l’ha rifiutata pur di restare alla Lazio, ma con un contratto più ricco. L’accordo sullo stipendio da 4 milioni più bonus era stato trovato a giugno e viene confermato anche dallo staff del giocatore. Sono stati ipotizzati ritardi legati alle commissioni da riconoscere agli agenti per giustificare il rinvio della chiusura dell’operazione, gli stessi agenti smentiscono. Eppure il contratto di Luis non è mai stato messo nero su bianco. Il Mago è esploso ieri, dopo l’allenamento del pomeriggio interrotto da un forte nubifragio.

Nessuno s’aspettava l’affondo: «C’è un limite oltre il quale la pazienza cessa di essere una virtù», è la frase postata su Instagram. La pazienza l’ha persa perché ha atteso settimane per chiudere il rinnovo. Sarà stato un caso, ma il Mago è esploso poche ore dopo l’annuncio del rinnovo di Pedro sui social. L’attaccante ieri è stato portato in conferenza stampa per dare forza all’operazione che era stata chiusa prima della partenza per il ritiro di Auronzo.