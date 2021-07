Luis Alberto, segnali di distensione: lo spagnolo può rimanere

Luis Alberto, dopo aver rinviato il suo arrivo al ritiro di Auronzo, sta lanciando segnali di distensione alla Lazio: può rimanere

Ha ritardato di 4 giorni rispetto al resto dei compagni, non rispondendo alla convocazione di Maurizio Sarri. Ormai sono due giorni che Luis Alberto si sta allenando con la squadra nel ritiro di Auronzo di Cadore e sta lanciando diversi segnali di distensione alla Lazio.

Infatti, come riportato dal Corriere dello Sport, il fantasista spagnolo ha acquistato una nuova villa all’Olgiata, dopo essere stati in affitto da quando sono arrivati a Roma. Inoltre, ha chiesto scusa ai compagni, parlando anche di alcuni problemi con la società, ed ha iniziato ad allenarsi con grande impegno, sfoggiando anche molti sorrisi. Pertanto, il Mago potrebbe rimanere alla Lazio anche la prossima stagione, con Sarri che gli sta affidando le chiavi del centrocampo da mezzala sinistra. Tuttavia, nel caso in cui Correa non dovesse lasciare i biancocelesti, lo spagnolo potrebbe essere l’indiziato numero uno per fare cassa.