Luis Alberto in panchina: Sarri motiva così la scelta dopo Lazio Inter

Luis Alberto inizialmente in panchina nella gara di ieri sera tra Lazio e Inter: Maurizio Sarri ha motivato così la scelta

In conferenza stampa dopo Lazio-Inter, Maurizio Sarri ha motivato così la scelta di mandare in panchina almeno inizialmente Luis Alberto:

«Scelta tecnica. Si è allenato poco in questo ultimo mese, in una partita intensa come quella di questa sera ho preferito tenerlo per i venti minuti finali. Kamada non ha fatto male, anzi a livello di palleggio ha molta qualità. Gli manca quel pizzico di incisività che aveva trovato».