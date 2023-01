Luis Alberto, scatta il feeling con Sarri: complimenti da parte del tecnico allo spagnolo che sembrava in uscita

Scende Milinkovic-Savic, ma sale Luis Alberto. «Hai messo fuori me, adesso dovresti mettere fuori tutti», aveva tuonato giovedì il numero 10 nei confronti di Sarri nel vis a vis squadra-tecnico a Formello. Una frecciata indirizzata anche a Milinkovic, che al Via del Mare aveva perso un pallone dietro l’altro. Luis Alberto ha scosso lo spogliatoio, ma ha colpito Sarri in positivo.

Superato il versamento al ginocchio, adesso torna davvero ad essere un valore aggiunto, ispirato fuori e dentro al campo con il 50esimo assist per Felipe Anderson: dal 2016, in Serie A, nessuno ha fatto meglio. Sicuramente rimangono i rumors sul mercato, ma lo spagnolo sembra di nuovo un altro, soliti colpi di scena permettendo. Sarri gli ha fatto i complimenti e il Mago alla festa ha scherzato con Mau, come non aveva mai fatto in un anno e mezzo.