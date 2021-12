Luis Alberto saluta Borja Lasso: «Mancherai tanto al calcio» – FOTO

Luis Alberto ha salutato con un bellissimo messaggio sui propri profili social Borja Lasso che ieri ha annunciato l’addio al calcio a 27 anni

Giornata molto triste quella di oggi per Borja Lasso. Il ventisettenne del Siviglia, in una conferenza stampa organizzata nella giornata di ieri, ha ufficializzato l’addio al calcio a soli 27 anni a causa del grave problema alla caviglia (operata tre volte). Luis Alberto, suo grande amico, lo ha saluto con un bellissimo messaggio sul proprio profilo Instagram:

«Non è facile esprimere tutto quello che voglio dirti, amico. Sei una di quelle persone che la vita e, come dici tu, questo bellissimo mestiere mi ha regalato e ogni giorno lo ringrazio. Quella magia, quel talento e soprattutto quell’intelligenza che hai sperperato in ogni partita… mancherai tanto al calcio, mancherai tanto a tutti noi. Voglio che tu sappia che sono molto orgoglioso di te e di tutto ciò per cui hai combattuto e di ciò che hai ottenuto. Sono sicuro che in questa nuova tappa che hai dovuto vivere tante belle esperienze ti aspettano e ti auguro tutta la fortuna del mondo perché te la meriti davvero. Ti voglio bene fratello».