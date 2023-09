Retroscena Luis Alberto: aveva chiesto il prestito di sei mesi alla Lazio. La spettacolare risposta di Sarri al trequartista spagnolo

Nell’intervista rilasciata al Corriere dello Sport Luis Alberto è tornato a parlare della sua vecchia intenzione di lasciare la Lazio

Le sue parole: «La squadra stava giocando senza di me e, giustamente, io volevo il campo. Gli chiesi se potevo andare in prestito per sei mesi. Anche per prendermi un po’ di responsabilità, andar via mi avrebbe aiutato, avrebbe aiutato me e il Cadice».

Proprio il Mago ha raccontato quella che è stata la reazione di Sarri a questa richiesta: «Lui avrà notato qualcosa di diverso in me e mi ha detto “tu non vai da nessuna parte, se ti alleni bene giochi sempre”. Da gennaio in avanti è cambiata la musica e anche la mia testa».