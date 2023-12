Luis Alberto-Lazio, altro che scelta tecnica… Il retroscena di spogliatoio è spiazzante

Luis Alberto-Lazio, la panchina con l’Inter non è stata solo una scelta tecnica di Sarri: alla società non è piaciuto quel comportamento

In casa Lazio è riscoppiata di nuovo la grana Luis Alberto. Il Messaggero oggi in edicola spiega:

Sul rinnovo di contratto solo Luis Alberto è stato accontentato, dopo i capricci e l’auto-ammutinamento, con l’intervento dello stesso Sarri per risolvere il caso. Uno sbaglio clamoroso perché ha creato gelosie, che ora si ripercuotono in campo e nello spogliatoio. Il Mago non è mai stato perdonato.

La panchina dello spagnolo contro l’Inter è stata giustificata con una scelta tecnica legata al momento di fiacca e appannamento. Ma in realtà alla società non è piaciuto l’atteggiamento a Madrid di Luis Alberto (tanto nervosismo e successivo diverbio con Immobile, (ora stra-motivato), e ormai a Formello vige il lodo Vecino (punito dopo Cagliari per un comportamento fuori luogo). Sarri infatti ha ammesso: «Il ds Fabiani sta intervenendo spesso a muso duro».