Luis Alberto, il primo premio dello spagnolo all’Al Duhail: la nuova esperienza dell’ex Lazio. I dettagli

Arriva il primo riconoscimento per Luis Alberto nella sua nuova esperienza. Lo spagnolo è stato premiamo dall’Al-Duhail come miglior giocatore del mese di agosto. Per l’ex Lazio ben cinque assist in 31 giorni. Sui social l’annuncio del premio.