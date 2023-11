Luis Alberto: «Palo al derby? Un vero peccato, avrebbe cambiato la gara» Le parole del mago

Ai microfoni di Lazio Style Radio, Luis Alberto ha parlato di diversi argomenti, spaziando dall’andamento in campionato della Lazio alla famiglia. Ecco tutte le sue dichiarazioni.

DERBY– «Il palo al derby? Era un tiro difficile, con quella direzione di solito tocca il palo ed entra, ma questa volta non è stata così. È un peccato, non era una partita normale ma un derby. E quel gol avrebbe cambiato la gara. Non si può fare sempre lo stesso gioco. Bisogna anche attaccare la profondità e non andare sempre sull’uno contro uno per creare più difficoltà alla squadra avversaria».

