Luis Alberto, la Lega di Serie A omaggia lo spagnolo FOTO

Luis Alberto, un’altra prova da incorniciare quella dello spagnolo che viene celebrato anche dalla Lega di Serie A

La Lazio è tornata a vincere all’Olimpico contro la Juventus dopo 13 lunghi anni e lo ha fatto come meglio non poteva. Una gara interpretata in modo magistrale dai ragazzi di Inzaghi che hanno sì sofferto ma anche saputo reagire.

Tra i tanti protagonisti di giornata c’è sempre lui, il Mago Luis Alberto autore ancora una volta di una prova dai massimi voti in pagella. La Lega di Serie A ha, per questo motivo, voluto omaggiare lo spagnolo con un post sui suoi canali social: «Semplicemente magico».