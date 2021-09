La moglie di Luis Alberto fa chiarezza: «A Roma stiamo benissimo»

La moglie di Luis Alberto ha fatto chiarezza sui social sul futuro dello spagnolo anche rispetto alle voci dello scorso mercato estivo

La moglie di Luis Alberto ha voluto fare chiarezza sul futuro dello spagnolo. Rispondendo ad alcune domande sul proprio profilo Instagram. Patricia ha dichiarato:

«Mi piace molto vivere a Roma, stiamo benissimo e non abbiamo nessuna fretta di tornare in Spagna. Siviglia? Torneremo quando sarà il momento, in estate torniamo sempre per ricaricare le pile per tutto l’anno».