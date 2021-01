Senza Luis Alberto e Luiz Felipe la Lazio fatica: la preoccupazione di Inzaghi

La Lazio perde Luiz Felipe e Luis Alberto, due giocatori cardine per Inzaghi: ecco i numeri collezionati senza di loro

Inzaghi dovrà fare a meno di Luiz e Luis. Nella gara contro il Sassuolo, la Lazio dovrà fare a meno di due giocatori cardine e le preoccupazioni del mister, il giorno della vigilia, non sono così infondate.

Come riporta La Repubblica, senza il brasiliano i biancocelesti hanno solo una volta su 11: 7 le vittorie e 3 i pareggi. Senza Luis Alberto – in due anni – 5 sono state le sconfitte a fronte delle 4 vittorie e dei 2 pareggi. Inzaghi è preoccupato, ma la fiducia è riposta tutta in Patric ed Akpa Akpro.