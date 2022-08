Luis Alberto, Lotito aspetta Monchi: spunta una nuova idea per il trasferimento

Il futuro di Luis Alberto si sta trasformando in un tormentone a tutti gli effetti: spunta una nuova idea per il trasferimento

Il futuro di Luis Alberto sta assumendo i classici contorni della telenovela estiva. La Lazio ha accettato la volontà del Mago di tornare a Siviglia. Eppure dal club andaluso non solo non arrivano nuove offerte dopo quella di giugno scorso (16 milioni), ma Monchi continua a ribadire che non ha più intenzione di bussare alla porta di Lotito per il numero 10 biancoceleste.

Pre-rattica? Può essere, di certo il club andaluso avrebbe tutto l’interesse nel defilarsi per far calare il prezzo del calciatore. Per il momento però le energie dell’ex ds giallorosso sono dedicate al rinforzamento della difesa orfana di Koundé. Per questo motivo è emersa la possibilità di un prestito oneroso di Luis Alberto, formula che gioverebbe sia agli spagnoli che alla Lazio. In tal modo al Liverpool andrebbe riconosciuto solo il 30% della rivendita fissa concordata con i bonus che non verrebbero calcolati. Lo riporta Il Messaggero.