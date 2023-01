Luis Alberto resta in dubbio: oggi il provino decisivo. Il trequartista ieri ha preferito non forzare in partitella

Luis Alberto ce la fa. Anzi no. La prima seduta di allenamento del 2023 ieri a Formello è coincisa con le prove generali in vista della trasferta di Lecce, alle 16.30 di domani. Lo spagnolo, come da programma, è rientrato in gruppo: non si allenava da prima di Natale. Ha svolto per intero la parte atletica e le esercitazioni tattiche con i compagni. Nella partitella finale però, dopo appena 5 minuti, ha preferito non forzare il ginocchio sinistro e si è fermato, lasciando il posto al giovane Bertini.

Luis Alberto farà un ultimo provino decisivo questa mattina nella rifinitura, ma è certo l’impiego di Vecino al suo posto dal primo minuto, anche se ieri l’uruguaiano è stato provato dall’altro lato. Segnale per lui di tenersi pronto eventualmente per spostarsi a partita in corso e rimpiazzare Milinkovic, se la caviglia desse ancora fastidio al serbo, costringendolo ad alzare bandiera bianca. Lo scrive La Repubblica Roma.