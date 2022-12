Luis Alberto, ora la Lazio ha bisogno del suo Mago

Luis Alberto vuole tornare a essere protagonista con la maglia della Lazio. Ma cosa può dare in più lo spagnolo?

Come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, il Mago potrebbe garantire quel tocco di qualità in più, fondamentale per la corsa Champions. Solo 5 partite da titolare per l’iberico, con Sarri che gli chiederebbe maggiore lavoro sporco, preferendogli Vecino. Ma, nella seconda parte del torneo, molto potrebbe cambiare.