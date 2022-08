Luis Alberto Lazio, prove di convivenza: lo spagnolo ha una convinzione

Prove di convivenza tra Luis Alberto e la Lazio: lo spagnolo ha una convinzione per il suo futuro da giocatore

Il futuro di Luis Alberto è destinato ad occupare le pagine di giornali e siti almeno fino alla fine del mercato. In un primo momento sembrava fatta per il suo trasferimento al Siviglia ma poi l’arrivo di Isco nel club andaluso ha scombinato i piani.

Secondo il noto esperto di calciomercato – Alfredo Pedullà – la voglia dello spagnolo di Lazio oggi è ai minimi termini. Vuole il Siviglia. Certo, nulla potrà se non ci stanno le condizioni giuste, dovrebbe essere almeno un’operazione in prestito con obbligo di riscatto, la Lazio non accetta altre formule. Malgrado le smentite di Monchi e l’arrivo di Isco a Siviglia, da parte di Luis Alberto c’è la convinzione che qualcosa possa ancora accadere. In modo da permettergli di coronare il suo sogno, ovvero tornare a casa. E quindi, magari fino agli ultimi giorni di mercato, bisognerà tenere alta l’attenzione. In quel caso la Lazio andrebbe su Ilic, il centrocampista che piace di più a Sarri, nella speranza che ci sia ancora la possibilità di chiudere l’operazione.