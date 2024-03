Luis Alberto Lazio, novità sulle sue condizioni: come sta lo spagnolo dopo la gestione di ieri

Luis Alberto Lazio, novità sulle condizioni del centrocampista spagnolo dopo la gestione di ieri. Le ultime

Nuovo giorno di lavoro per la Lazio, che continua a preparare la gara con l’Udinese in programma lunedì sera all’Olimpico. Out ancora gli infortunati Patric e Rovella, che salteranno la gara così come gli squalificati Marusic, Guendouzi e Pellegrini.

Novità positive su Luis Alberto: dopo la gestione di ieri, quando lo spagnolo aveva saltato l’allenamento, oggi il giocatore ha svolto il resto della seduta con i compagni. Si va verso la titolarità anche contro i friulani.