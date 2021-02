Luis Alberto ha parlato del momento della Lazio tra Serie A e impegni vari. Le parole del giocatore spagnolo

Ai microfoni di Sky Sport ha parlato Luis Alberto. Le parole sul momento della Lazio.

«Cambiata la mentalità, c’è più sacrificio. Sapevamo fossimo indietro e adesso siamo in un buon momento. Dobbiamo continuare così con questo gioco e con questa cattiveria e sono sicuro faremo ancora bene. L’obiettivo, come l’anno scorso deve essere di partita in partita. Adesso abbiamo tre settimane senza impegni settimanali e sarà un bene. Questa squadra ha dimostrato il suo potenziale e sta dimostrando quanto sia forte».