Luis Alberto Lazio, non cambiano i piani dello spagnolo! Messaggio a Lotito, destinazione a SORPRESA

Luis Alberto-Lazio, non cambiano i piani del Mago spagnolo: a giugno probabile addio con il Qatar sullo sfondo

Nel calciomercato Lazio resta apertissimo il teme legato al futuro di Luis Alberto.

Lo spagnolo e Lotito hanno un rapporto diretto e si sono dati appuntamento dopo il 26 maggio, quando sarà terminato il campionato. Il Mago è deciso a dare il massimo, a lasciare il miglior ricordo ai tifosi e alla Lazio, ma al momento non sembra aver mutato i pensieri d’addio. Per carità, lo spagnolo ci ha ormai abituato a tutto, guai a non lasciare ogni scenario aperto. Va invece scongiurato senz’altro il braccio di ferro sul cartellino, su cui rimane anche il 20% da riconoscere al Liverpool, da cui venne acquistato ad agosto 2016 per circa 5 milioni di euro. L’agenzia You First ha assicurato a Fabiani che non c’era nessuna strategia di mercato dietro le parole del proprio assistito.

Eppure da Siviglia e Marsiglia sono forti i rumors, ma soprattutto il Qatar (l’Al Duhail e non solo) sarebbe pronto ad accontentare Lotito con 10-15 milioni più quelli risparmiati sull’ingaggio (ritoccato a oltre 4 milioni sino al 2027, con opzione 2028). Sarebbero tagliati 25-27 milioni lordi a bilancio e dal 31enne entrerebbero altri soldi vitali per andare a trovare un sostituto più giovane e utile per il futuro. Lo riporta Il Messaggero.