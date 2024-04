Luis Alberto Lazio, Tudor sul “nuovo” ruolo: «Anche con la Juve si è notato questo»

Luis Alberto-Lazio, Igor Tudor, in conferenza stampa, ha parlato del nuovo ruolo del centrocampista spagnolo

Durante la conferenza stampa alla vigilia di Roma-Lazio, Igor Tudor ha parlato così di Luis Alberto:

LUIS ALBERTO TREQUARTISTA – «A Torino era dietro Ciro. Lui ha giocato dietro la punta. Ogni tanto si abbassava per cose di tattica, però non entro nei dettagli. E’ un giocatore che vuole toccare la palla, però giocava dietro Ciro. E’ la sua posizione quella là. Abbiamo avuto quei due o tre momenti dove attaccavamo l’ultima linea e dove lui con la sua qualità poteva darla per fargli male. Quello è lui, ha quella connessione con l’attaccante. E’ un giocatore di quelle caratteristiche».

