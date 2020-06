Luis Alberto, nel mirino la top 10 dei centrocampisti biancocelesti più prolifici

Lazio, Luis Alberto è a soli dieci gol di distanza dal decimo posto della classifica riguardante i centrocampisti biancocelesti più prolifici

Manca sempre meno alla ripresa del campionato e la Lazio, se non vuole smettere di sognare, avrà bisogno del milgior Luis Alberto.

Lo spagnolo sta probabilmente disputando la miglior stagione della sua carriera e vuole continuare a trascinare la squadra con le sue magie. Inoltre, il mago, ha un nuovo obiettivo da raggiungere: la top 10 dei centrocampisti biancocelesti più prolifici. Infatti, l’ex Liverpool è a quota 24 reti segnate con l’aquila sul petto, a meno dieci dal decimo posto occupato da Stankovic e Lulic con 34 gol. Un motivo in più per non farsi trovare impreparato alla ripresa.