Luis Alberto giura amore alla Lazio: parte solo per un’offerta dalla Spagna

Luis Alberto giura amore alla Lazio. Lo spagnolo ha confermato che vuole restare e partirebbe solo per un’offerta spagnola

Luis Alberto giura amore alla Lazio. Superate le polemiche per il forfait dell’ultima giornata contro il Verona, il Mago ha ribadito al club di voler rimanere a Roma (dove si trova benissimo) e che partirebbe solo per un’eventuale offerta proveniente dalla Spagna.

Il Corriere dello Sport assicura che il Siviglia – unica squadra attualmente interessata – non si è ancora fatto vivo e sta lavorando alle uscite per mettere da parte cash. Lotito valuta il suo giocatore 50 milioni ma si accontenterebbe di 30. Le voci sullo scambio con Zielinski sono state smentite dal Napoli e non trovano conferme neanche a Formello.

Nella lista dei papabili per l’eventuale sostituzione di Luis Alberto figurano i nomi di Denis Suarez del Celta Vigo, di Bourigeaud del Rennes e di Ilic del Verona. In tutto questo Sarri lo aspetta il 3 luglio per le visite mediche di rito pre Auronzo. L’anno scorso le saltò e non si presentò, un altro colpo di testa simile non sarebbe ammesso.